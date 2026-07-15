Un anno dopo l’evasione di Cavallari, l’inchiesta sulla strage di Corinaldo resta ferma. L’uomo era fuggito dopo aver partecipato a un pranzo in centro a Bologna, nel luglio scorso, e non è stato ancora rintracciato. Le indagini non hanno portato a sviluppi significativi e le ricerche continuano senza esito. La procura non ha annunciato nuovi provvedimenti o sospetti, mentre le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

Bologna, 15 luglio 2026 – Era evaso dopo la discussione della festa di laurea e il pranzo con la famiglia, in centro a Bologna, nel luglio scorso: ancora ferma l’inchiesta sulla fuga dal carcere di Andrea Cavallari, 27enne di Bomporto (Modena), condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo (Ancona) avvenuta la notte dell’8 dicembre 2018, quando la cosiddetta banda dello spray, di cui lui faceva parte, scatenò il panico nella discoteca Lanterna Azzurra, dove sono rimaste uccise nella calca sei persone: cinque ragazzini e una mamma di quattro figli. Il fascicolo sull’evasione è in mano al pm Andrea De Feis. È stata però chiesta una proroga (di sei mesi) in quanto non si riesce a sbloccare il telefono, un I-Phone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo, un anno dopo l’evasione di Cavallari: inchiesta ancora ferma

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