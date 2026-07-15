Stasera in tv mercoledì 15 luglio | Billy Elliot

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 15 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 15 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Billy Elliot è un film del 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry, ispirato alla vera storia del ballerino Philip Mosley. Jamie Bell interpreta William “Billy” Elliot, un ragazzino di 11 anni, il cui sogno è diventare un ballerino classico. Gary Lewis è il padre di Billy, minatore; Jamie Draven è Tony, il fratello maggiore di Billy, e Julie Walters la sua insegnante di danza. 🔗 Leggi su 2anews.it

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