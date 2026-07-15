Sport in tv oggi mercoledì 15 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 15 luglio, in tv sono previsti alcuni eventi sportivi. Alle 18:00 su un canale dedicato, si disputano le qualificazioni di un torneo di calcio. Alle 20:30, trasmesso in streaming, si gioca una partita di basket tra due squadre di vertice. Inoltre, alle 22:00, su un altro canale, va in onda una gara di ciclismo in diretta. Gli eventi sono visibili anche in streaming su piattaforme dedicate.

Quest’oggi, mercoledì 15 luglio, ci apprestiamo a vivere una bella giornata di sport con poche discipline coinvolte ma diversi eventi degni di nota. Fari puntati inevitabilmente nella serata italiana sul Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per la seconda semifinale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Inghilterra, che si contendono un posto in finale contro la Spagna. Spazio anche per la Nations League di volley, con l’Italia campione del mondo che torna in azione a Osaka contro il Giappone in apertura della terza e ultima tappa della regular season. Prosegue il Tour de France con l’undicesima tappa, riservata con ogni probabilità ai velocisti, mentre cominciano gli ottavi di finale dei cinque tornei tennistici della settimana con ben cinque azzurri in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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