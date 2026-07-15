Le strutture di spazi fitness professionali devono rispettare norme specifiche riguardanti la progettazione, le attrezzature e la sicurezza. La progettazione degli ambienti prevede spazi adeguati per garantire libertà di movimento e prevenire incidenti. Le attrezzature devono essere conformi alle normative di sicurezza, con controlli periodici e manutenzione regolare. Per quanto riguarda la sicurezza, sono obbligatorie misure di protezione, segnaletica e dispositivi di emergenza. Le strutture devono inoltre rispettare le normative vigenti in materia di igiene e prevenzione degli infortuni.

Allenarsi bene non dipende soltanto dalla disciplina scelta, dal programma seguito o dalla costanza con cui si entra in palestra. Dipende anche dallo spazio in cui ci si muove, dalla qualità delle attrezzature, dalla sicurezza delle superfici e dalla capacità dell’ambiente di sostenere un utilizzo continuo, intenso e spesso molto diverso da persona a persona. È per questo che oggi il concetto di palestra sta cambiando: non più semplice insieme di macchine e pesi, ma luogo progettato per accompagnare performance, benessere e pratica sportiva. Questa trasformazione riguarda centri fitness, studi personal trainer, aree sportive condivise, strutture ricettive, spazi outdoor e palestre dedicate a discipline specifiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spazi fitness professionali: progettazione, attrezzature e sicurezza al centro dell’allenamento moderno

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