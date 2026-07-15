Spacciava nei campi tra Bagnatica e Cavernago | i carabinieri arrestano un pusher

Nella notte del 13 luglio 2026, i carabinieri della stazione di Calcinate hanno arrestato un uomo che spacciava droga nei campi tra Bagnatica e Cavernago. Durante un servizio di controllo, i militari hanno fermato il soggetto e trovato sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in un’area rurale, dove l’individuo operava abitualmente. La droga e il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati sequestrati. La persona è stata portata in caserma per le formalità di rito.

Bagnatica. Nella tarda serata del 13 luglio 2026, i carabinieri della stazione di Calcinate hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree rurali comprese tra i comuni di Bagnatica e Cavernago, con particolare attenzione alla via della Campagna, zona interessata da recenti segnalazioni riguardo la presenza di soggetti dediti alla cessione di sostanze stupefacenti. L’attività, pianificata sulla base delle risultanze informative raccolte dai militari dell’Arma, è stata sviluppata mediante un’attenta azione di osservazione e controllo delle principali vie di accesso e delle aree maggiormente sensibili, allo scopo di prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità connessi allo spaccio di droga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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