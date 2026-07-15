Sovranità e sicurezza | l’Italia coordinerà l’hub mediterraneo per i cavi sottomarini

Roma, 15 lug – Quasi 6 milioni di euro suddivisi tra Mediterrano e Mar Baltico, due Nazioni – ovvero Italia e Finlandia – che coordineranno altrettanti hub regionali per i cavi sottomarini. Annunciato sul finire della scorsa settimana dalla Commissione europea, prende ufficialmente forma il piano continentale volto alla protezione di queste infrastrutture critiche poste sui fondali marini. Il piano dell’Unione Europea. Il primo Regional Cable Hub, ovvero quello meridionale, riceverà un finanziamento di 3,3 milioni. Mentre nelle acque del fu Sarmaticum – questo l’antico nome nome utilizzato dai romani per contraddistinguere il mare interno dell’Europa nord-orientale – ne finiranno 2,5. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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