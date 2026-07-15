Sostenibilità reale e tutela del territorio

Umani Ronchi, una delle cantine più note delle Marche, ha come presidente dell’IMT – Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Michele Bernetti. La cantina si concentra su pratiche di sostenibilità e tutela del territorio, affermandosi come uno dei principali produttori della regione. Bernetti, oltre a essere proprietario, guida l’ente che si occupa di promuovere la qualità e la tutela dei vini marchigiani. La presenza di figure di rilievo nel settore sottolinea l’impegno locale nel settore vitivinicolo.

Umani Ronchi (www.umanironchi.com) è una delle cantine più importanti e forti delle Marche, ma Michele Bernetti non ne è soltanto il proprietario; ricopre anche la carica di Presidente dell’ IMT – Istituto Marchigiano di Tutela Vini (www.imtdoc.it. ). Nessuno meglio di lui, quindi, conosce il mondo vitivinicolo marchigiano. Che cosa caratterizza la sua cantina? "Gran parte delle uve che lavoriamo proviene da vigneti di nostra proprietà. Questo ci permette un controllo quasi artigianale su ogni singola produzione, anche quando parliamo di numeri importanti, e quindi la capacità di mantenere una cura quasi da piccolo produttore su volumi da azienda strutturata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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