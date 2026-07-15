Soraya e Dimitri stanno insieme dopo Temptation Island? Come stanno davvero le cose

Soraya e Dimitri sono tornati a frequentarsi dopo la partecipazione a Temptation Island 2026. Durante il programma, il loro rapporto nel villaggio ha suscitato molte reazioni e discussioni, alimentando dubbi tra i telespettatori. Cristian Mascolino ha espresso alcune critiche riguardo all’andamento della loro relazione. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino uno stato di coppia stabile o meno.

Soraya Sabetta e Dimitri sono tra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2026, grazie a un avvicinamento che ha fatto parlare il pubblico. Il loro rapporto nel villaggio ha alimentato dubbi e reazioni, soprattutto da parte di Cristian Mascolino. Ma cosa sarebbe accaduto davvero una volta spente le telecamere? Alcune indiscrezioni raccontano come si sarebbe evoluta la loro conoscenza lontano dal programma. Temptation Island 2026: il rapporto tra Soraya e Dimitri nel villaggio. Soraya Sabetta ha trovato in Dimitri un punto di riferimento importante. Tra i due si è creata una forte complicità, fatta di dialoghi, confidenze e momenti condivisi che hanno rafforzato il loro legame giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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SORAYA dimentica CRISTIAN a TEMPTATION ISLAND, il falò lo fa con il tentatore!

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Ma che discorsi stanno facendo Dimitri e Soraya ma siete a #TemptationIsland durante il programma ma che state a dì settimana prossima organizzate il matrimonio ma per piacere due decerebrati x.com

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