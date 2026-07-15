Social media il Regno Unito vieta l’accesso notturno ai ragazzi di 16 e 17 anni | dalla mezzanotte alle sei stop allo scorrimento infinito per favorire il sonno

Dal mezzanotte alle sei del mattino, i ragazzi di 16 e 17 anni nel Regno Unito non potranno più accedere ai social media. La misura vieta l’uso delle piattaforme digitali durante queste ore per ridurre il tempo trascorso online e favorire il riposo. La decisione mira a limitare lo scorrimento continuo di contenuti e a proteggere il sonno degli adolescenti.

Cosa succede quando lo smartphone di un adolescente non si spegne mai? Il governo del Regno Unito ha deciso di intervenire con una restrizione drastica: bloccare gli accessi alle piattaforme digitali dopo una certa ora. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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IL REGNO UNITO VIETA I SOCIAL AI MINORI DI 16 ANNI: SVOLTA STORICA IN OCCIDENTE

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