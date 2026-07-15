Un investimento di 32 milioni di euro finanzia la costruzione di 85 aree gioco all'aperto, accessibili e gratuite in diverse regioni italiane. Questi spazi multidisciplinari saranno realizzati in varie località del paese. La cifra copre i costi di progettazione, costruzione e allestimento delle aree. Il progetto mira a creare spazi di aggregazione per tutte le età, senza costi di accesso. La distribuzione geografica coinvolge più territori del territorio nazionale.

Genova, 15 lug. (Adnkronos) - “Parliamo di un investimento importante: 32 milioni di euro destinati alla realizzazione di 85 playground all'aperto, multidisciplinari, accessibili e gratuiti in tutta Italia”. Lo afferma Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a margine dell'inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Questi spazi - spiega - serviranno non solo a promuovere la pratica sportiva, oggi riconosciuta dalla Costituzione, ma anche a creare luoghi di socializzazione e comunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Siniscalchi: "Con 32 mln realizziamo 85 playground gratuiti e accessibili in tutta Italia"

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