Shakira ha chiesto un maggiore sostegno internazionale alle scuole venezuelane dopo i terremoti del 24 giugno. In un video su Instagram, ha invitato i leader mondiali, in particolare Francia e Germania, a contribuire alla campagna “FIFA Global Citizen Education Fund” di Global Citizen. La cantante colombiana ha detto: «Venezuela, non siete soli» e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di aiuto per le scuole colpite.

Shakira sta esortando i leader mondiali ad aiutare il Venezuela, in seguito ai devastanti terremoti che hanno colpito il Paese il 24 giugno. La superstar colombiana ha pubblicato un nuovo video su Instagram per sostenere la campagna “FIFA Global Citizen Education Fund” di Global Citizen, invitando Francia e Germania a fare la loro parte. Nel video, la cantante ringrazia anche il Primo Ministro del Portogallo, Luís Montenegro, e il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, per il loro contributo al fondo, che sta destinando aiuti alla ripresa dell’istruzione in Venezuela e altrove. «Oltre 430 scuole sono state distrutte quando due terremoti hanno colpito il Venezuela, lasciando migliaia di bambini senza un luogo dove tornare alla riapertura delle scuole a settembre», ha detto nel video. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Shakira sollecita un maggiore sostegno globale alle scuole venezuelane dopo i terremoti del 24 giugno: «Venezuela, non siete soli»

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