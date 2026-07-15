Senza confini spettacolo da zaino per riscoprire la vita a misura d’uomo di Walter Bonatti

Da bergamonews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo spettacolo “Senza confini” si svolge in forma di “zaino” e ripercorre la vita di Walter Bonatti, concentrandosi sui momenti di solitudine e silenzio nelle grandi montagne. Attraverso immagini e narrazioni, vengono mostrati gli spazi immensi e il rapporto del protagonista con la natura, evidenziando il suo modo di vivere a misura d’uomo. La performance mette in risalto il suo coraggio e i limiti affrontati durante le imprese alpine.

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“Negli assoluti silenzi, negli immensi spazi, ho trovato una mia ragione d’essere, un modo di vivere a misura d’uomo”. Un rapporto con la natura, con le sfide che comporta, che aiuta a ritrovare l’umano ed a rapportarsi con esso, con il suo coraggio e con i suoi limiti, è sempre stato al centro della vita di  Walter Bonatti. Alpinista esploratore giornalista scrittore e fotoreporter (rigorosamente senza virgole), Bonatti ha incarnato tutte queste figure, divenendo uno degli uomini più importanti della storia dell’alpinismo mondiale. Una figura che sarà al centro di “Senza confini – Nelle terre e nei racconti di Walter Bonatti”, uno spettacolo di  Enrica Carini e Tiziano Ferrari  che vede in scena l’attore bergamasco, accompagnato dalla chitarra di  Paolo Codognola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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