Un uomo di 60 anni, istruttore e titolare di una palestra, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa per violenza sessuale su tre giovani allieve. La sentenza è stata emessa dal giudice con rito abbreviato. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver molestato le ragazze durante le sessioni di allenamento. La vicenda riguarda un episodio che si è verificato nella palestra di proprietà dell’uomo a Senigallia.

SENIGALLIA - Due anni di reclusione, con pena sospesa. È questa la sentenza emessa con rito abbreviato dal giudice Francesca De Palma nei confronti di un 60enne senigalliese, istruttore e titolare di una palestra, accusato di violenza sessuale nei confronti di tre giovani allieve. La sospensione condizionale è, però, subordinata alla partecipazione a un percorso di recupero per uomini accusati di reati da Codice Rosso, mirato alla prevenzione della violenza di genere. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, la quantificazione dovrà essere definita in sede civile. I fatti contestati riguardano un periodo compreso tra il novembre del ‘24 e il febbraio del ‘25. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Senigallia, molesta tre ragazzine in palestra: istruttore orco punito dal giudice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Foto hot in chat e incontri proibiti con una 12enne ad Ancona. Punito per gli abusi sulle ragazzine un informatico 40enne di CremonaUn uomo di 40 anni di Cremona è stato condannato per aver inviato foto e video hot a una ragazzina di 12 anni attraverso chat e averla incontrata di...

"Molesta le ragazzine": straniero raggiunto dalla Municipale e accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrioStamattina, la polizia municipale di Eboli ha individuato e accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio un uomo di origine marocchina, già...

Senigallia, molesta tre ragazzine in palestra: istruttore orco punito dal giudiceSENIGALLIA - Due anni di reclusione, con pena sospesa. È questa la sentenza emessa con rito abbreviato dal giudice Francesca De Palma nei confronti di un 60enne senigalliese, istruttore ... corriereadriatico.it

Siamo state molestate in palestra. Tre ragazzine di Senigallia mandano a processo l'istruttoreDifeso dall’avvocato Alessandro Genovali, ha deciso di procedere con l’abbreviato per difendersi dall’accusa di violenza sessuale per i fatti avvenuti tra novembre 2024 e febbraio 2025, proprio ... corriereadriatico.it