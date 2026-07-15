La 29esima edizione di “L’ultima luna d’estate” si svolge con un tema che richiama il potere e la figura umana. Tuttavia, l’attenzione si concentra anche sulle problematiche legate alla gestione dell’evento, con discussioni sugli aspetti politici ed economici coinvolti. La manifestazione si svolge in un momento in cui si parla di possibili rischi e criticità, senza che si approfondiscano gli aspetti artistici o culturali. La discussione si concentra quindi più sulle questioni organizzative e di responsabilità.

Il potere rivela l’uomo. Questo il claim della 29esima edizione de “ L’ultima luna d’estate “. Non ci poteva essere scelta migliore. Purtroppo. Visto che ancora una volta ci si ritrova per parlare di un evento culturale, non partendo dal suo respiro artistico ma dalle magagne politico-economiche. Che continuano a infierire sul festival realizzato da Teatro Invito e Piccoli Idilli (insieme a Consorzio Brianteo Villa Greppi). Prima la perdita del finanziamento ministeriale per il trienno in corso. Ora un sostegno al ribasso da Regione Lombardia, almeno rispetto alle necessità del progetto “ Bis – Brianza in scena “, in cui rientra la storica rassegna ideata da Luca Radaelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Se questa luna rischia di essere davvero l’ultima

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