Scopri tre pratiche ayurvediche contro il caldo | bagno di luna impacco rinfrescante per gli occhi e oleazione del capo con olio di cocco

Da amica.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'estate, il caldo intenso può causare affaticamento, irritabilità e problemi nel sonno. Sono pratiche ayurvediche adottate per alleviare questi effetti: un bagno di luna, un impacco rinfrescante per gli occhi e l'oleazione del capo con olio di cocco. Queste tecniche sono utilizzate per rinfrescare e lenire il corpo, contribuendo a migliorare il benessere durante i mesi caldi.

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Durante i mesi estivi il caldo intenso può influire sul benessere fisico e mentale, causando affaticamento, irritabilità, difficoltà nel sonno e una generale sensazione di pesantezza. Secondo l’ Ayurveda, l’antica disciplina indiana dedicata all’equilibrio dell’organismo, l’estate è la stagione in cui aumenta il dosha Pitta, associato all’elemento fuoco. Per questo motivo vengono consigliate pratiche orientate al raffrescamento, alla calma e al riequilibrio dell’energia. Tra i rituali più apprezzati per favorire una piacevole sensazione di freschezza figurano il bagno di luna, gli impacchi rinfrescanti per gli occhi e l’oleazione del capo con olio di cocco. 🔗 Leggi su Amica.it

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