Schlein | Meloni pronta a sacrificare le altre donne per difendere il suo potere

Giorgia Meloni ha presentato un emendamento che avrebbe eliminato la parità di genere, secondo quanto dichiarato. La leader del partito di maggioranza ha affermato che l’obiettivo era proteggere il suo potere, anche a costo di sacrificare altre donne. La proposta ha suscitato reazioni di critica da parte di opposizioni e associazioni femminili. La discussione sulla misura è proseguita nelle aule parlamentari, con oppositori che hanno denunciato una mossa volta a indebolire le pari opportunità.

«Pur di difendere il suo potere, Giorgia Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, con un emendamento che cancellava completamente la parità di genere». Lo afferma a Rtl 102.5 la segretaria del Pd Elly Schlein dopo il voto di ieri in cui «la maggioranza è andata sotto e il governo è stato sfiduciato». Ora la premier «dovrebbe trarre le conseguenze di questo suo gesto, perché ha un problema fra i suoi alleati che non vogliono andare avanti con questa legge elettorale». Intanto, dice la leader Dem, «è stata punita l’arroganza con cui Meloni cercava di imporre legge elettorale piena di problemi con un premio di maggioranza abnorme che propone un antipasto di premierato». 🔗 Leggi su Open.online

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