Rocio Munoz Morales è stata paparazzata con un imprenditore noto e benestante, confermando le voci di una nuova relazione. La cantante e attrice, già legata in passato a personaggi pubblici, è stata fotografata in compagnia di questa persona in diverse occasioni. Le foto mostrano i due insieme in contesti informali, mentre condividono momenti di relax. La notizia si diffonde mentre si susseguono le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

Dopo mesi di indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, Rocio Munoz Morales torna al centro del gossip per quella che sembra essere una nuova storia d’amore. Alcuni scatti pubblicati dal settimanale Oggi mostrano infatti l’attrice in compagnia di un imprenditore spagnolo durante una vacanza a Ibiza, alimentando le voci su un nuovo capitolo della sua vita privata. Le immagini sembrano inoltre mettere definitivamente fine alle speculazioni sul presunto legame con Andrea Iannone, del quale si era parlato nelle ultime settimane. Addio Iannone, Rocio Munoz Morales riparte da un noto imprenditore: ecco chi è. A finire sotto i riflettori è Fernando Nicolas, imprenditore madrileno di 45 anni, immortalato insieme a Rocio Munoz Morales mentre trascorreva alcuni momenti di relax a bordo di uno yacht nelle acque di Ibiza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Rocio Munoz Morales, dopo Raoul Bova e Iannone, ha un nuovo fidanzato: è un noto imprenditore facoltoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rocio Munoz Morales La sua vita dopo Raoul Bova e il legame con Andrea Iannone

Notizie e thread social correlati

Rocio Munoz Morales si confessa su Iannone e Raoul Bova: “Non è facile”Rocio Munoz Morales ha parlato apertamente del suo rapporto recente con Andrea Iannone, descrivendo le difficoltà nell’instaurare una relazione.

Temi più discussi: Rocio Munoz Morales, dimenticati Bova e Iannone: nella sua vita c'è un nuovo amore?; Rocío Muñoz Morales volta pagina? Ecco chi è Fernando Nicolás; Rocío Muñoz Morales ritrova l’amore: chi è Fernando Nicolás, l'imprenditore che ha conquistato l'attrice dopo Iannone; Rocio Munoz Morales e le foto con Fernando Nicolas: È il suo nuovo amore, le ha ridato il sorriso.

Rocío Muñoz Morales paparazzata a Ibiza con Fernando Nicolás: le immagini fanno discutere #RocioMunozMorales #FernandoNicolas #Gossip x.com

Rocio Munoz Morales paparazzata con un imprenditore: chi è Fernando NicolasRocio Munoz Morales è stata avvistata a Ibiza con l'imprenditore Fernando Nicolas. Tra complicità, mini yacht e nuove indiscrezioni, spunta un possibile nuovo amore. quilink.it

Rocio Munoz Morales e le foto con Fernando Nicolas: È il suo nuovo amore, le ha ridato il sorrisoRocio Munoz Morales volta pagina dopo la breve relazione con Andrea Iannone e la fine della storia d'amore con Raoul Bova. L'attrice e conduttrice è stata paparazzata a Ibiza mentre trascorreva una gi ... fanpage.it