Rimini uccide la compagna poi chiama i carabinieri e li aspetta accanto al cadavere

A Rimini, una donna di 62 anni è stata uccisa mercoledì sera dal compagno. Dopo aver commesso l'omicidio, l’uomo ha chiamato i carabinieri e li ha attesi accanto al corpo. La dinamica dell’evento non è ancora completamente chiarita, ma si ipotizza l’uso di un’arma contundente, come un martello o un coltello. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Una donna di 62 anni è stata uccisa a Rimini mercoledì sera dal compagno. La dinamica dell’omicidio al momento non è chiara ma sembra sia stata utilizzata un’arma contundente, un martello o un coltello. Secondo l’Ansa sarebbe stato lo stesso compagno della vittima a chiamare le forze dell’ordine per dire di aver ucciso la la donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al cadavere della 62enne. L’uomo sarebbe quindi stato fermato. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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