Con l’arrivo dell’estate, si diffonde l’idea che sia necessario sospendere l’uso di retinolo, acidi esfolianti e vitamina C per proteggere la pelle dai danni causati dal sole. Tuttavia, non ci sono evidenze scientifiche che confermino questa necessità. La vitamina C, spesso considerata fotosensibilizzante, può essere usata anche in estate senza problemi. La questione degli ingredienti fotosensibilizzanti si basa su miti, e non tutti i prodotti richiedono di essere evitati durante la stagione calda.

C on l’arrivo dell’estate torna puntuale anche un dubbio beauty: bisogna smettere di utilizzare retinolo, acidi esfolianti e vitamina C per evitare danni alla pelle? In realtà, sotto la dicitura di “ingredienti fotosensibilizzanti” si nascondono, spesso, falsi miti. Acuni attivi possono rendere la pelle più vulnerabile ai raggi UV, mentre altri rappresentano invece un prezioso alleato contro lo stress ossidativo provocato dal sole. La vera regola non è sospendere la skincare, ma imparare ad adattarla alla stagione. Macchie solari: cinque regole per prevenirle in estate X Leggi anche › Macchie solari: come riconoscerle e trattarle in vista del sole Ingredienti fotosensibilizzanti: cosa sono?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Retinolo e acidi esfolianti vanno davvero sospesi in estate? E la vitamina C è fotosensibilizzante? Tra falsi miti e consigli, ecco quali ingredienti richiedono attenzione, quali sono sicuri

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