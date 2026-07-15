Renzi | Meloni vada al Quirinale e si dimetta

Matteo Renzi ha invitato la presidente del Consiglio a recarsi al Quirinale e a dimettersi. Su X, Renzi ha anche criticato i parlamentari di destra per aver bocciato un emendamento che migliorava la legge elettorale, definendolo una vergogna. Ha ribadito il suo sostegno alle preferenze e denunciato che l’emendamento è stato respinto con scrutinio segreto.

Matteo Renzi (Italia viva) su X: “Siamo da sempre a favore delle preferenze. E riteniamo una vergogna che a scrutinio segreto i parlamentari della destra abbiano bocciato un emendamento che migliorava la pessima legge elettorale. A questo punto però il dato di fatto è semplice: la maggioranza non c’è più. Meloni vada al Quirinale subito e si dimetta. Non ha la fiducia del popolo e oggi ha perso anche quella del palazzo. Noi prendiamo un impegno: nessun inciucio, nessun governo tecnico. Si vada subito al voto: restituiamo la parola ai cittadini, con questa legge elettorale. Si voti a settembre, come già si è fatto quattro anni fa, e vediamo chi ha paura davvero del giudizio degli italiani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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