Durante la festa del Redentore a Venezia, alcune celebrazioni si svolgono in hotel di lusso con cene che arrivano a costare circa mille euro. Queste feste includono capesante, musica dal vivo e lanterne, e si svolgono parallelamente alle tradizionali celebrazioni pubbliche con migliaia di partecipanti e imbarcazioni nel Bacino.

C’è un Redentore parallelo a quello delle tradizionali tavolate sulle calli, dei 42 mila attesi lungo le rive e delle 4 mila barche nel Bacino. Un Redentore che non bada a spese pur di festeggiare. È quello che si svolge nelle terrazze, nei giardini o nelle piscine sui tetti, lontani dalla folla e molto più vicini ai fuochi del cielo che sabato 18 luglio alle 23.30 daranno spettacolo. Al Mulino Stucky alla Giudecca, nello Skyline Rooftop Bar più alto della città, il Gala Dinner Redentore prevede una vista spettacolare con menù a cura dello chef Ivan Fargnoli al costo di 640 euro, mentre per chi vuole comunque assaporare l’atmosfera... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Redentore a Venezia, le feste extra lusso in hotel tra capesante, sax e lanterne Una cena? Sfiora i mille euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Venezia, palazzo Giovannelli diventa hotel extra lusso: l'edificio (con passaggio segreto) ospitò Mozart e appare nei quadri di CanalettoIl palazzo Giovannelli a Venezia, che ospitò Mozart e compare nei quadri di Canaletto, diventa un hotel 5 stelle con passaggi segreti.

Venezia, palazzo Giovanelli diventa hotel extra lusso: l'edificio (con passaggio segreto) ospitò Mozart e appare nei quadri di CanalettoVenezia, il palazzo Giovanelli, che ospitò Mozart e compare nei quadri di Canaletto, riapre come hotel 5 stelle dopo un restauro.

Temi più discussi: Redentore, al via la macchina organizzativa; Festa del Redentore, la notte più magica di Venezia, il programma, dove vedere i fuochi; Festa del Redentore 2026 a Venezia: ponte votivo, fuochi e cosa sapere; Festa del Redentore, è corsa ai posti migliori: tra ormeggi e rive già 3.500 prenotati.

#muoversivenezia Regata del Redentore dalle 15.30 alle ore 18.30 circa di domenica 19 luglio 2026 per consentire lo svolgimento della Regata del redentore in canale della Giudecca, sono possibili modifiche alle linee in transito Tutte le info e gli aggi x.com

Redentore a Venezia, le feste extra lusso in hotel tra capesante, sax e lanterne Una cena? Sfiora i mille euroC’è un Redentore parallelo a quello delle tradizionali tavolate sulle calli, dei 42 mila attesi lungo le rive e delle 4 mila barche nel Bacino. Un Redentore che non bada a spese pur di festeggiare. È ... corrieredelveneto.corriere.it

Canaletto - The Grand Canal in Venice from Palazzo Flangini to Campo San Marcuola [3840 x 2160] reddit

Festa del Redentore a Venezia, per le tavolate bisogna avvisare altrimenti scatta la multaVENEZIA - Per la tavolata del Redentore bisogna avvisare, altrimenti scatta la multa. Torna anche quest’anno l’obbligo di comunicare al Comune l’intenzione di occupare il ... ilgazzettino.it