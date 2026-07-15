Michael Olise avrebbe manifestato l’intenzione di trasferirsi al Real Madrid in estate. Si parla di un interessamento diretto dei Blancos e di un possibile asse con il Bayern Monaco. La trattativa, secondo le indiscrezioni, sarebbe in fase di sviluppo e potrebbe influenzare le operazioni di mercato nelle prossime settimane. Nessuna conferma ufficiale, ma la notizia sta già facendo discutere tra gli addetti ai lavori.

Real Madrid, l’indiscrezione su Michael Olise scuote il mercato! Vuole trasferirsi nei Blancos, cosa sta succedendo. Il calciomercato estivo si accende con una clamorosa indiscrezione che promette di infiammare le prossime settimane e ridisegnare gli equilibri del calcio europeo. Al centro dei riflettori c’è Michael Olise, stella della Nazionale francese e del Bayern Monaco, il quale avrebbe espresso una chiara e netta preferenza per il proprio futuro immediato: il fantasista vuole unirsi al Real Madrid quest’estate secondo Santi Aouna di Footmercato. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’esterno offensivo ritiene che il club spagnolo rappresenti il palcoscenico perfetto per continuare la sua crescita professionale e consacrarsi definitivamente nell’élite del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid, clamoroso Olise: vuole i Blancos in estate, asse caldo col Bayern Monaco. L’indiscrezione scuote il mercato!

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REAL MADRID WANT OLISE! Bayern Stars SHOCK Transfer Could Happen

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