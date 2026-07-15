Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 15 luglio

Le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 luglio dedicano spazio alle notizie sulla Juventus. Si discute del possibile impatto di Balogun e del suo ruolo accanto a Spalletti. La società ha effettuato visite mediche per il nuovo acquisto, mentre Juventus Next Gen ha iniziato la preparazione, con il ritiro, lo staff e le amichevoli estive programmati. Inoltre, si parla di Konate, nuovo rinforzo per la formazione under 23.

Quale sarebbe l’impatto di Balogun alla Juve? Come giocherebbe con Spalletti e perchè può essere il rinforzo giusto Juventus Next Gen, ecco Konate! Visite mediche al J Medical per il nuovo rinforzo dei bianconeri – VIDEO Juventus Next Gen, inizia la stagione 202627: ritiro, staff e amichevoli estive. Ufficiale il programma dei bianconeri Mazzetta: «Guerrero la persona giusta, la stagione non finisce l’8 agosto. Nuove Walti? Serve voglia di mettersi in gioco» Guerrero: «Vogliamo vincere dominando il gioco, ma per me le persone vengono prima della tattica. Saprò adattarmi alla Juve» Oltre lo Scudetto e le finali come procede la linea verde... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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