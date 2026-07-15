Una rapina si è verificata in via Mazzini a Bologna poco dopo mezzanotte di domenica. Un uomo di 30 anni è stato avvicinato da quattro giovani, tre uomini e una donna, che lo hanno aggredito e gli hanno portato via lo smartphone. Dopo aver compiuto il furto, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un monopattino. La vittima non ha riportato ferite e non sono stati segnalati altri danni.

Rapina in via Mazzini, a Bologna, domenica, poco dopo mezzanotte. Un 30enne, residente in città, mentre stava camminando lungo la strada, è stato sorpreso e accerchiato da un gruppo di giovani, tre ragazzi e una ragazza, che lo hanno aggredito e derubato dello smartphone. I quattro sono poi scappati a bordo di due monopattini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno soccorso il 30enne, italiano: hanno raccolto la sua testimonianza, ai militari ha detto che gli aggressori erano di origine straniera, e hanno avviato le indagini per rintracciare i colpevoli. . 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Rapina in via Mazzini a Bologna: quattro giovani aggrediscono 30enne e gli rubano lo smartphone, poi la fuga sul monopattino

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