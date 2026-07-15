Racconto di una notte | le anticipazioni trama e cast dalla 15esima puntata

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata. Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’14esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Anticipazioni e trama. In aggiornamento. Streaming e tv. Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

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