Questura di Bergamo disposte due espulsioni di immigrati irregolari

Nelle giornate del 10 e 11 luglio 2026, la Polizia di Stato ha disposto due espulsioni di immigrati irregolari. Le operazioni sono state condotte nell’ambito delle attività di controllo sul territorio per contrastare l’immigrazione clandestina. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità delle operazioni.

Bergamo. Prosegue l’attività della Polizia di Stato nel contrasto all’immigrazione irregolare. Nelle giornate del 10 e dell’11 luglio 2026, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha eseguito due provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, accompagnandoli nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). Il primo intervento è stato effettuato il 10 luglio e ha riguardato un cittadino marocchino. Nei suoi confronti il Prefetto di Bergamo aveva disposto un’espulsione amministrativa dopo che l’uomo non aveva ottemperato a un precedente decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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