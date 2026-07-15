Uno studio ha misurato la solitudine sessuale delle femcel, le donne che si identificano come involontariamente celibi. La ricerca ha analizzato il livello di isolamento e insoddisfazione tra queste donne, confrontandolo con altri gruppi. Nel passato, alcuni utenti sono stati etichettati come incel, termine usato per uomini con frustrazioni sessuali, ma ora si evidenzia il fenomeno femminile. L’indagine si concentra sui sentimenti di solitudine e sulla mancanza di relazioni intime.

“Sei un incel”. Anni fa me lo trovai scritto migliaia di volte sotto il mio account Instagram, migliaia di femministe, capitanate dalla povera Michela Murgia (povera perché defunta, e quando morì mi dispiacque), all’urlo indiano convertito nell’hashtag #boicottaunsessista (il sessista sarei stato io), per un articolo sul Giornale dove criticavo le femministe moderne (quelle che per esempio all’epoca leggevano solo libri scritti da femmine, ce n’era una, Carolina qualcosa, la cui pagina si chiamava proprio L’ha scritto una femmina, non mi azzardo a vedere se esista ancora come sto lontano dai nidi di vipere, sono troppo vecchio), mi davano dell’incel (lì imparai cosa significava, dovetti googlare, credevo fosse un tipo di telefono o una nuova azienda telefonica). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando le femministe mi davano dell’incel, ora uno studio misura la solitudine sessuale delle femcel

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