Quando la pancia è sveglia il sonno non si dà pace

Il sonno può essere disturbato se l’intestino è ancora attivo, influenzato dall’orario e dal tipo di cena. La notte non inizia solo quando si spegne la luce, ma molto prima, in base a come ci si è alimentati e alle sostanze presenti nel corpo. La presenza di cibo e di sostanze circolanti può mantenere il sistema immunitario in allerta, rendendo difficile il riposo.

La notte non comincia quando spegniamo la luce. Per il corpo comincia molto prima: da come abbiamo mangiato, dall’orario della cena, da quanto l’intestino è ancora impegnato, da quali sostanze stanno circolando, da quanto il sistema immunitario è tranquillo o in allerta. Il sonno, infatti, non è solo un fatto mentale. Non dipende soltanto dai pensieri, dalle preoccupazioni o dal telefono acceso fino a tardi. Dipende anche dal modo in cui l’organismo riesce a passare dalla fase del giorno alla fase della notte. Ed è proprio qui che l’ intestino diventa interessante. Molte persone infatti pensano al sonno come a un interruttore: sono stanco, mi metto a letto, chiudo gli occhi, dormo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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