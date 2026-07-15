La nomina di Sebastiano Ardita come vice-procuratore della Direzione nazionale antimafia è stata bloccata dal Consiglio superiore della magistratura. La decisione è arrivata dopo pressioni di varia natura e livelli, che hanno portato alla sua esclusione. La scelta di sostituire Melillo con Ardita non è stata confermata, segnando un cambio di rotta nel processo di nomina.

Ribaltone riuscito e “pericolo” scampato. Sebastiano Ardita non sarà il nuovo procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, cioè il “vice” di Gianni Melillo alla super-procura voluta da Giovanni Falcone. Dopo un’ora e mezza di intenso dibattito, il Consiglio superiore della magistratura ha bocciato la candidatura dell’attuale procuratore aggiunto di Catania, preferendogli con tre voti di scarto Franca Imbergamo, sostituta alla Dna, rientrata in corsa dopo un’iniziale esclusione. Si chiude così una partita delicatissima per gli equilibri interni alla magistratura antimafia, in cui ha giocato un ruolo centrale la “discesa in campo” di Melillo, esplicitamente contrario alla nomina di Ardita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Procura antimafia, ribaltone al Csm: la destra affossa Ardita come vice-Melillo. “Sulla nomina pressioni ad ogni livello”

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