Processo all' editore Jannacopulos per i servizi tv contro l' azienda sanitaria di Bassano | L’ex dg Bramezza perseguitato

Da corrieredelveneto.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il processo si tiene al tribunale di Vicenza, dove l’85enne imprenditore di Rosà, proprietario di un network televisivo, è imputato per aver realizzato servizi televisivi contro un’azienda sanitaria locale. La vicenda giudiziaria, iniziata con il rinvio a giudizio a gennaio 2024, riguarda presunte azioni che coinvolgono l’ex direttore generale dell’ente. La discussione si concentra sulle accuse legate alla produzione e trasmissione di contenuti televisivi.

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Prosegue al tribunale di Vicenza, in una vicenda giudiziaria che si trascina ormai da tempo dopo il rinvio a giudizio disposto nel gennaio del 2024, il procedimento che vede imputato l’85enne imprenditore di Rosà Giovanni Jannacopulos, patron di Medianordest, il network che comprende le emittenti Rete Veneta e Antenna Tre. L’accusa mossa dal pm Gianni Pipeschi è di stalking e minacce ai danni di Carlo Bramezza, ex direttore generale dell’Usl 7 Pedemontana e oggi alla guida dell’Usl 4 Veneto Orientale. L’udienza di martedì ha visto le deposizioni di tre testimoni dell’accusa, chiamati a ricostruire le condizioni psico-fisiche del manager in quello che la procura definisce un vero e proprio accanimento mediatico le cui origini risalgono ai fatti del 2021. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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