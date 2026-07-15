Porto di Marina di Pisa C’è l’offerta di acquisto Compratore top secret

Una società a responsabilità limitata con un capitale sociale sotto i 112mila euro ha presentato un’offerta di acquisto di 12,5 milioni di euro per il porto di Marina di Pisa. L’offerta è stata depositata nelle ultime settimane e il compratore rimane sconosciuto. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sui soggetti coinvolti. La proprietà del porto non ha ancora commentato o risposto alla proposta.

di Gabriele Masiero MARINA DI PISA Una società a responsabilità limitata e con un capitale sociale inferiore ai 112mila euro ha depositato nelle scorse settimane un’offerta di acquisto da 12,5 milioni di euro per comprarsi il porto di Marina. O meglio tutti i posti barca mesi all’asta, insieme ad altri beni, nella procedura concorsuale della Boccadarno spa. L’offerta è pervenuta dalla Italia Fiannce di Gianluca Pellino, imprenditore abruzzese e socio unico di questa azienda che, stando alle vsiure camerali, svolge dal marzo 2017 attività di consuilenza imprenditoriale, amministrativo gestionale e pianificazione aziendale. L’amministratore unico è Marco Salucci, commercialista di Avezzano (L’Aquila). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Porto Marina di Pisa

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