Una pattuglia di Pontassieve ha fermato un minorenne durante un controllo di routine. Nonostante il caldo, il ragazzo indossava una felpa e nascondeva oltre 200 grammi di droga. Il minorenne è stato denunciato. I controlli sono stati effettuati nell’ambito di un servizio di pubblica utilità.

A far scattare i controlli è stata una pattuglia di Pontassieve impegnata in un servizio di controllo del territorio nell’ambito del numero di pubblica utilità 117. I militari hanno notato un giovane appena sceso da un treno proveniente da Firenze. A insospettire i finanzieri è stato anche l’abbigliamento del ragazzo,che indossava una pesante felpa a maniche lunghe nonostante le temperature elevate. Durante il primo controllo il giovane ha consegnato spontaneamente circa 22 grammi di hashish. Il comportamentoparticolarmente nervoso mostrato durante le verifiche ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. Il ragazzo, risultato minorenne, è stato accompagnato negli uffici della Guardia di Finanza per gli adempimenti previsti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pontassieve: indossa felpa nonostante il caldo, nascondeva oltre 2 etti di droga. Minorenne denunciato

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