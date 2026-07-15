Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Notizia in breve

Nel pomeriggio di oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La replica dell’episodio può essere vista in streaming o sui servizi di catch-up della rete. La trasmissione ha trattato vari argomenti di attualità e cronaca, con interventi di ospiti e commentatori. La puntata si è conclusa in serata, e la replica è disponibile sui canali ufficiali della rete.