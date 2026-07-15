Tra le case editrici che prenderanno parte alla 25ª edizione di “Più libri più liberi” ci sono alcune che sono state escluse dall’evento. La lista degli esclusi include editori che, secondo gli organizzatori, non rispettano determinati criteri legati ai contenuti o alle scelte editoriali. La manifestazione si svolge annualmente e si rivolge principalmente alla piccola e media editoria. La decisione di escludere alcune case editrici ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti.

E l’antifascismo visse felice e contento. Non è una favola, ma il fine (lieto, insomma) o meglio l’elenco delle case editrici che parteciperanno alla 25esima edizione della rassegna della piccola e media editoria “Più libri più liberi”. Ieri pomeriggio il sito della manifestazione letteraria ha pubblicato la lista delle 300 case editrici che saranno presenti, dal 4 all’8 dicembre 2026, a La Nuvola per animare l’iniziativa. Cerchi, ma Passaggio al Bosco non appare. Il patentino antifascista non era stato messo da parte? «La valutazione ha privilegiato - spiega l’Associazione italiana editori promotrice della rassegna - i soggetti la cui attività prevalente è quella editoriale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Più libri più liberi, la lista degli epurati dalla fiera del libro

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