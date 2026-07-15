Piscine Castiglione ha raggiunto record di produzione, passando da strutture sul Garda a piscine olimpioniche utilizzate da atleti di livello internazionale e a installazioni di lusso per palazzi di alta classe. La società si distingue per aver ampliato la sua offerta tra piscine di grandi dimensioni e soluzioni di alta gamma, mantenendo un focus sulla sostenibilità. La crescita si è sviluppata attraverso diverse tipologie di impianti, dal privato all’agonistico, con un’attenzione particolare alla qualità e all’innovazione.

Mantova – Da qualche piscina sul Garda, a quelle olimpioniche frequentate dai campioni di nuoto, ad altre esclusive da appartamento per i palazzi più glamour del pianeta. E ora le lagune, da inserire in nuovi complessi urbanistici. Piscine Castiglione ha appena compiuto 65 anni: 70 mercati di riferimento, 13 filiali nel mondo, presenza in sei Olimpiadi e un palmarès eccezionale di titoli conquistati nelle strutture realizzate (193). E poi un fatturato che supera i 150 milioni di euro. L’azienda, pur sviluppandosi vertiginosamente e avendo raggiunto i 360 dipendenti, è rimasta una realtà famigliare legata al territorio sin dal nome: nasce a Castiglione delle Stiviere, nell’Alto Mantovano, a ridosso del lago di Garda, il 5 maggio del 1961, fondata in pieno boom economico da Giorgio Colletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piscine Castiglione oltre i record: un tuffo tra lusso e sostenibilità

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