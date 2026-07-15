La piscina ricreativa della piscina Costoli riaprirà dopo prolungati lavori e rinvii. La riapertura è prevista per una data precisa, dopo che sono stati completati gli interventi di manutenzione. La struttura è fondamentale per le attività delle associazioni e dei ragazzi con autismo, che avevano subito disagi a causa del ritardo. È stato inoltre definito un protocollo per l’attività, garantendo la riapertura in sicurezza. La fine dei lavori mette fine ai mesi di chiusura forzata.

Lavori più lunghi del previsto e rinvii a ruota per la riapertura, con annessi disagi e malumori da parte delle famiglie. Ma ora, finalmente, ci siamo: c’è una data precisa per riaprire la vasca ricreativa della piscina Costoli, preziosissima per l’attività delle associazioni e dei ragazzi con autismo. "Riapriamo il 27 luglio", annuncia l’assessora allo Sport, Letizia Perini. "I lavori si sono dilungati perché abbiamo scoperto in corsa che erano necessari interventi aggiuntivi – argomenta Perini –. Così sono raddoppiati i tempi ma anche il budget". Il costo totale è lievitato fino a 400mila euro, più i 200mila necessari per rifare gli spogliatoi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina ricreativa alla Costoli. Rinvii e disagi, ora la riapertura: "E un protocollo per l’attività"

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