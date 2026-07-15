Pettenon Cosmetics ha annunciato di aver raggiunto la neutralità carbonica su tutti i suoi siti e di usare il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. La società ha distribuito 156 milioni di euro agli stakeholder. È il quinto bilancio di sostenibilità dell’azienda.

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Neutralità carbonica su tutti i siti, 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili e 156 milioni distribuiti agli stakeholder. Pettenon Cosmetics Spa Sb, tra i gruppi italiani di riferimento nella cura professionale dei capelli e società benefit dal 2021, presenta il quinto bilancio di sostenibilità, il primo elaborato a perimetro completo con l'inclusione di tutti e tre i siti produttivi del gruppo. Per la prima volta, la rendicontazione è stata costruita anche attraverso un'analisi di doppia materialità, che consente di valutare in modo integrato sia gli impatti generati sull'ambiente e sulla società, sia i rischi e le opportunità che i temi Esg rappresentano per il business. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pettenon Cosmetics, quinto bilancio sostenibilità: "Neutralità carbonica e 100% energia da rinnovabili"

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