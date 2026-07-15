Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad, continua a giocare con la squadra basca nonostante i successi con la nazionale. Nelle ultime due stagioni, ha segnato 43 gol. Durante i Mondiali 2026, ha realizzato il suo quinto gol nella competizione. Con la nazionale maggiore, ha segnato 30 reti in 60 partite e nelle ultime 15 partite ha segnato 14 gol, dimostrando una forma offensiva costante.

Mikel Oyarzabal ieri contro la Francia ha segnato il suo quinto gol ai Mondiali 2026. Quando indossa la maglia della Spagna, il giocatore basco diventa un centravanti letale: 30 reti in 60 partite totali con la Nazionale maggiore, ma soprattutto 14 gol nelle ultime 15 partite. Oyarzabal meriterebbe un club più grande. Da dodici anni Oyarzabal indossa la maglia della Real Sociedad, è diventato una delle bandiere del club. Nelle ultime due stagioni si è particolarmente distinto per i suoi numeri realizzativi: 25 gol nella stagione 2024-25, 18 reti nell’ultima stagione appena conclusa. Quest’anno la Real Sociedad ha vinto la Coppa del Re battendo in finale l’Atletico Madrid, dunque nella prossima stagione giocherà l’Europa League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Perché Oyarzabal gioca ancora nella Real Sociedad? Ha segnato 43 gol nelle ultime due stagioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ARDA GÜLER Antrenmanlara Devam Ediyor! spanya FNALDE, Fransa YIKILDI! Dünya Kupas Haberleri

Notizie e thread social correlati

Turchia, Calhanoglu non perde la fiducia: «Non è ancora finita. L’Australia ha segnato due gol con due lanci lunghi»Calhanoglu ha dichiarato di non perdere fiducia dopo la sconfitta all'esordio mondiale contro l'Australia, che ha segnato due gol con lanci lunghi.

ECCELLENZA: l’esperto attaccante arriva dall’aquila mentre il difensore ha giocato nelle ultime due stagioni in emilia. Doppio colpo Sangiovannese: ufficiali gli ingaggi di Mencagli e ContipelliLa Sangiovannese ha annunciato due nuovi acquisti: l’attaccante Federico Mencagli, arrivato dall’Aquila, e il difensore Matteo Contipelli, che nelle...

Argomenti più discussi: La Spagna a sorpresa batte la Francia 2-0: Oyarzabal e Porro mandano le Furie Rosse in finale. I big tradiscono Deschamps; La Spagna piega una Francia irriconoscibile 2-0 e vola in finale ai Mondiali tra gli olè - Le foto; Classifica dei migliori marcatori dei Mondiali 2026 aggiornata oggi, 15 luglio: Oyarzabal raggiunge la finale, Mbappé eliminato.; Diario Mondiale 2026: La Spagna è la prima finalista! Oyarzabal e Porro eliminano la Francia.

Soluzioni alternative a Kolo Muani (ancora in gioco): a parte il solito #Sorlorh (costi alti) la #Juventus ha sondato #Castro, si è informata nuovamente su #Mateta. #Oyarzabal fuori mercato. #Pellegrino piace a prescindere (l’idea è sempre quella di prendere du x.com

Mikel Oyarzabal segna il suo secondo gol per la Spagna contro l'Austria reddit

Mondiali: La Spagna domina l'Austria, doppio Oyarzabal e Porro per gli ottaviNon sono forse ancora effetti speciali hollywoodiani, perché là davanti manca qualcosa in fase di realizzazione, ma il tondo 3-0 con cui la Spagna supera l'Austria a Los Angeles rende bene l'idea dell ... ansa.it