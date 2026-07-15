Pavard sembra più vicino a rimanere nell’Inter, mentre Chalobah si allontana dal Chelsea perché il costo del suo ingaggio è troppo alto. L’Inter sta cercando un difensore per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. La trattativa con Pavard si concentra sulla questione economica, con il club che valuta le modalità per gestire l’ingaggio oneroso. Chalobah, invece, non rientra più nei piani a causa delle richieste salariali del Chelsea.

di Stefano Cori Pavard sembrerebbe più vicino alla permanenza in nerazzurro, c’è da risolvere però la questione ingaggio oneroso. L’Inter in questi giorni è alla ricerca di un calciatore che possa rinforzare il reparto difensivo messo a disposizione di Cristian Chivu. Di difensori centrali ne potrebbero servire addirittura due. In questo senso potrebbe essersi raffreddata la pista Trevoh Chalobah. Nonostante i dialoghi con l’entourage del calciatore e l’ok del giocatore stesso al trasferimento, il club non ha mai avviato dei contatti concreti con il Chelsea e la valutazione del classe 1999 resterebbe troppo alta. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME Con l’allontanarsi di Chalobah prenderebbe piede l’ipotesi di una permanenza di Benjamin Pavard. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard più vicino, Chalobah si allontana: niente affare con il Chelsea costa troppo

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