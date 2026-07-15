parte la stagione 2026 2027 della ssc napoli

La stagione 20262027 della SSC Napoli è iniziata con i primi test medici e atletici presso il centro di Castel Volturno. I giocatori sono già stati sottoposti alle visite di rito, segnando l'avvio ufficiale delle attività previste per il nuovo campionato.

Parte la nuova stagione per il Napoli di Allegri. A Castel VOlturno i primi giocatori sono già alle prese con visite mediche e test atletici. Inizia ufficialmente la stagione della SSC Napoli. Il primo gruppo di lavoro, composto da Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia

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