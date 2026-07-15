La polizia locale dell’Unione Terre d’Argine ha effettuato controlli nel centro storico di Carpi, concentrandosi sulla prevenzione del degrado e sulla sicurezza pubblica. Nel corso delle operazioni, è stata condotta anche una sessione di addestramento per una cucciola. I controlli si sono concentrati su aree pubbliche e spazi verdi, con verifiche di comportamenti sospetti e il monitoraggio delle attività nel territorio.

Proseguono i controlli della Polizia locale dell’ Unione Terre d’Argine volti alla prevenzione del degrado e al rafforzamento della sicurezza negli spazi pubblici del centro storico di Carpi. Nella serata di venerdì, gli agenti del Nucleo antidegrado hanno condotto un servizio mirato che ha interessato in particolare il Parco della Resistenza e quello delle Rimembranze, luoghi nevralgici della frequentazione cittadina, specialmente durante i mesi estivi. Nel corso dell’operazione sono state identificate undici persone. L’attività si è concentrata anche sulla lotta al consumo di sostanze stupefacenti, portando a due accertamenti conclusisi con la segnalazione alla Prefettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parchi, controlli della polizia locale. Addestramento per la cucciola Kleo

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