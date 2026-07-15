Paola Ferrari | Gli ultimi Mondiali in tv poi la pensione

Paola Ferrari ha annunciato che i prossimi Mondiali potrebbero essere gli ultimi in cui sarà presente in televisione. La giornalista ha riferito di voler andare in pensione entro due anni, senza escludere un possibile ritorno attraverso forme alternative come un podcast. L’intervista è stata pubblicata su Chi.

L’intervista della giornalista. Paola Ferrari si prepara a vivere quelli che, con ogni probabilità, saranno i suoi ultimi Mondiali in televisione. Intervistata da Chi, la giornalista ha annunciato l’intenzione di andare in pensione entro un paio d’anni, senza escludere un eventuale ritorno in altre forme, come un podcast. Nel corso dell’intervista ha commentato anche la situazione della Nazionale, sostenendo che con Roberto Mancini o Claudio Ranieri l’Italia avrebbe avuto maggiori possibilità di qualificarsi ai Mondiali. Più netto il giudizio su Gennaro Gattuso: «Può essere un buon allenatore, ma non un commissario tecnico». Ferrari ha poi... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Paola Ferrari: Un programma che condurrei sarebbe #chilhavisto. Ma non me lo chiedono, quindi non mi pongo la domanda, c'è chi è più adatto. E aggiunge: Posso in qualche modo assomigliare a Selvaggia Lucarelli, donna libera e intelligente x.com

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