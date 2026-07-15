Pace in Medio Oriente | Come arginare l’Iran? La Ue si ponga il problema

La Commissione Europea ha indicato la necessità di affrontare la questione iraniana nel contesto della crescente tensione tra Israele e Iran in Medio Oriente. La situazione tra i due paesi si è intensificata, portando a una nuova escalation di conflitti. La Ue si è detta preoccupata e ha sottolineato l'importanza di trovare soluzioni per contenere l’influenza dell’Iran nella regione. La questione è diventata un tema centrale nel dibattito sulla stabilità mediorientale.

Craxi* La nuova escalation tra Israele e Iran non può essere raccontata come l’ennesima recrudescenza di un Medio Oriente condannato ciclicamente alla violenza. Sarebbe una lettura superficiale, quasi consolatoria. Ci aiuterebbe a pensare che si tratti di uno dei tanti incidenti della storia che investono l’area, di una fiammata destinata a spegnersi e poi a riacutizzarsi nell’arco di qualche settimana. Non è così. Quanto sta accadendo muove dall’irrisolta ricerca di un nuovo equilibrio regionale che, in anni recenti, seppur con un approccio oltremodo ottimistico, i soli accordi di Abramo avevano provato a delineare. Finché tale equilibrio non verrà costruito, il conflitto sotterraneo, esploso con dirompenza dopo il drammatico e sanguinoso 7 ottobre 2023, continuerà a generare nuove fratture e nuove guerre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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