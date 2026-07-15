Giorgia Meloni si sta preparando a salire al Quirinale dopo che la bocciatura della legge elettorale è stata confermata. La decisione arriva dopo il voto contrario in Parlamento, che ha respinto la proposta di riforma. La visita al presidente della Repubblica non è un gesto simbolico, ma rappresenta un passaggio formale previsto dalla procedura. La bocciatura si inserisce in un quadro di tensioni politiche e di confronti tra le forze di governo e l’opposizione.

di Paolo Gallo La prima cosa che Giorgia Meloni dovrebbe è salire al Quirinale. Non per consumare un rito, ma per onorare il principio cardine di ogni democrazia parlamentare: quando un governo viene battuto dalla propria stessa maggioranza su un emendamento presentato dal partito della Presidente del Consiglio, non è il momento delle minimizzazioni, bensì quello della responsabilità politica. Rimettere il mandato nelle mani del Capo dello Stato significherebbe verificare se esista ancora quella fiducia sostanziale che precede perfino quella numerica. C’è una differenza profonda tra un incidente d’Aula e un sintomo di sfaldamento. La bocciatura dell’emendamento di Fratelli d’Italia sulla farsa delle preferenze nella legge elettorale appartiene alla seconda categoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ora Meloni dovrebbe salire al Quirinale: la bocciatura sulla legge elettorale non è un incidente

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Argomenti più discussi: Legge elettorale, le opposizioni unite in piazza per chiedere le dimissioni di Meloni; La disfatta di Meloni tentata dalla crisi: Ha vinto la palude; L'ira di Meloni, tensioni e riflessioni sul futuro; Il Belgio espelle Trump (e perché Trump ha rotto con Meloni).

Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di salire al Quirinale e rassegnare le dimissioni. La richiesta arriva dopo il voto in Parlamento che, secondo i gruppi di minoranza, avrebbe segnato una rottura politica nella maggioranza. Questo Parlamento ha votat x.com