Oltre un mese di concerti per il Donizetti Festival Fiati | A Bergamo artisti internazionali

Da bergamonews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre un mese di concerti si terrà nel corso del Donizetti Festival Fiati, con artisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolgerà a Bergamo e vede la partecipazione di musicisti riconosciuti a livello internazionale e nazionale. Durante l’evento saranno organizzate anche sessioni di formazione dedicate ai giovani talenti. La rassegna si propone come un appuntamento stabile nel calendario musicale della città.

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“Il Donizetti Festival Fiati continua a crescere e a consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per il mondo degli strumenti a fiato: arriveranno in città musicisti affermati su scala nazionale e internazionale, dando vita a tante preziose opportunità di formazione per i nostri talenti”. Così il maestro Marco Ambrosini, direttore artistico della rassegna promossa dal Politecnico delle Arti di Bergamo, illustra la nuova edizione, che si svolgerà dal 1° settembre al 10 ottobre. Anche quest’anno l’iniziativa porterà in città concerti, masterclass, concorsi e occasioni di alta formazione con protagonisti alcuni dei più autorevoli interpreti del panorama nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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