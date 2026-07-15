Sette donne piratesse sono state identificate come le più spietate e astute nella storia degli oceani. Sono state protagoniste di attacchi, saccheggi e battaglie tra il XVI e il XIX secolo, operando in diverse rotte marittime. Le loro azioni sono documentate in fonti storiche e cronache dell’epoca, che descrivono i loro atti di pirateria e le strategie adottate. Queste donne hanno sfidato le norme sociali e maritime del tempo, emergendo come figure di rilievo tra i pirati.

Per secoli il mare è stato un territorio brutalmente maschile, dominato da leggi non scritte, violenza e dalla superstizione secondo cui le donne a bordo portassero sfortuna. Eppure, tra il III secolo a.C. e il XVIII secolo, alcune figure straordinarie hanno ribaltato le regole del loro tempo, trasformando la pirateria in uno strumento di totale autonomia, ricchezza e, in certi casi, autentico potere politico. Le piratesse che hanno dimostrato il loro coraggio. La prima della storia a tracciare questa rotta fu la regina Teuta nel 231 a.C. che, alla morte del marito, assunse la reggenza del regno illirico. Sotto il suo comando, le velocissime navi pirata dell’Adriatico misero in ginocchio i commerci di Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oltre la dominazione maschile: chi sono le 7 piratesse più spietate e geniali che hanno dominato gli oceani

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