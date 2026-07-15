Sono stati sequestrati numerosi occhiali da sole contraffatti, che risultano privi di efficacia contro i raggi ultravioletti. Questi prodotti, spesso venduti a prezzi bassi, non garantiscono una protezione adeguata e possono esporre gli utenti a rischi per la salute degli occhi. La mancanza di conformità alle norme di sicurezza è alla base del sequestro. I controlli sono stati effettuati in diversi punti vendita e online.

“Gli occhiali da sole contraffatti non assicurano quasi mai un’adeguata protezione degli occhi, esponendo chi li acquista ai rischi legati ai raggi UV, che possono causare non pochi problemi”. A lanciare l’allarme è Mario Sbordone, direttore Uoc di Oculistica del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I rischi dei raggi Uv. “I raggi UV possono provocare disturbi come irritazione, arrossamento, lacrimazione, fotofobia e infiammazioni della cornea e della congiuntiva”, spiega. Nel tempo, inoltre, un’esposizione ripetuta e non protetta è associata a un maggiore rischio di cataratta e di altre patologie oculari, oltre che a possibili danni a carico della retina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Occhiali da sole contraffatti, perché non proteggono dai raggi UV

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MA GLI OCCHIALI CON ANTI LUCE BLU SERVONO

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