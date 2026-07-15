Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato entro il 5 giugno le graduatorie definitive per le 46mila nuove posizioni economiche ATA, previste dal CCNL 2019-21. Le graduatorie riguardano le assegnazioni di benefici economici destinati a valorizzare il personale. È stata anche pubblicata una rettifica relativa alla provincia BAT.

Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato entro il 5 giugno le attese graduatorie per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, i benefici economici finalizzati a valorizzare il personale, così come previsto dal CCNL 201921. L'articolo Nuove posizioni economiche ATA, ecco le graduatorie definitive AGGIORNATO con rettifica BAT. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove posizioni economiche ATA, ecco le graduatorie provvisorie. Facciamo il punto

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