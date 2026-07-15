È stato annunciato che nel 2027 arriverà una versione sportiva della Fiat Topolino, sviluppata in collaborazione con Abarth. La vettura sarà un quadriciclo leggero con caratteristiche sportive, ma non sono stati forniti dettagli tecnici o ufficiali sulla produzione o il design. La notizia ha suscitato interesse tra appassionati e designer, anche se manca ancora un comunicato ufficiale che confermi tutte le specifiche del modello.

L’idea di una Abarth Topolino sta accendendo notevolmente la fantasia degli appassionati e dei designer. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale da parte di Stellantis per una produzione in serie nel 2027, le recenti indiscrezioni e i concept digitali (come i render di Carscoops ) indicano che il marchio dello Scorpione sta valutando seriamente una versione più grintosa per fare breccia nel cuore dei giovanissimi. Ecco come potrebbe configurarsi questa “micromacchina” da sparo, tenendo conto dei fortissimi vincoli normativi legati ai quadricicli leggeri. Il Design: Cattiva “fuori”, ma tascabile. Visivamente, la trasformazione da Fiat ad Abarth seguirebbe la classica ricetta dello Scorpione, estremizzata sulle dimensioni minuscole del quadriciclo: Il nodo Performance: 8 CV e 45 kmh?. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Topolino Abarth 2027: arriva il quadriciclo sportivo

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La Fiat Topolino ora è SPORT

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