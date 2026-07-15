Nubifragio sull’Emilia-Romagna treni bloccati e tetti scoperchiati Un morto in auto a Modena – Il video

Un temporale intenso ha colpito l’Emilia-Romagna nel tardo pomeriggio di mercoledì, con piogge abbondanti e venti oltre i 100 kmh. L’ondata ha causato treni bloccati e tetti scoperchiati. A Modena, un’auto è stata coinvolta in un incidente durante il maltempo, provocando un morto. Le immagini mostrano le conseguenze della perturbazione nella zona.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì l ‘ondata temporalesca che ha spazzato il Nord Italia si è abbattuta con violenza anche sull’Emilia-Romagna, con piogge intense e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari – come si vede dalle immagini girate a Modena da Michele Balugani. Molti i danni provocati nella regione, anche per via degli alberi caduti sotto il nubifragio. E proprio nel modenese una persona è morta a causa del maltempo. Era in auto nel momento in cui infuriavano pioggia e vento a Bomporto (Modena): a causa delle condizioni di scarsa visibilità la vettura si è schiantata contro un’altra macchina che stava arrivando dalla direzione opposta, in via per Bastiglia. 🔗 Leggi su Open.online

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